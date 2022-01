David Bowies (✝69) bleibt auch nach seinem Tod unvergessen. Am 10. Januar 2016 war der britische Musiker mit 69 Jahren gestorben, nachdem er lange gegen Leberkrebs gekämpft hatte. Der weltberühmte Sänger hinterließ zwei Kinder und seine Ehefrau Iman Abdulmajid (66). Über 20 Jahre waren der "Heroes"-Interpret und das schöne Supermodel verheiratet gewesen. Zu Davids Geburtstag teilte Iman nun eine rührende Erinnerung an ihren geliebten Mann.

Was für ein schönes Paar! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Somalierin am Samstag ein Bild, das sie mit ihrem verstorbenen Partner zeigt. Glücklich liegen sich die beiden auf der Aufnahme in den Armen und wollen einander offenbar nicht loslassen. Zu dem Foto schrieb Iman nur knapp: "8. Januar. Ewige Erinnerung. Bowie für immer!"

Im Januar stehen für Iman gleich mehrere emotionale Termine an. Nach Davids Geburtstag – er wäre dieses Jahr 75 geworden – folgt am 10. Januar der Todestag des Weltstars. Auch zu diesem dürften die Follower der Witwe wieder mit einem Posting für den Verstorbenen rechnen.

Getty Images Iman Abdulmajid, Model

Getty Images Iman und David Bowie 2005

Getty Images David Bowie, Sänger

