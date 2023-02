Mit Virtual-Reality: David Bowie kehrt als Hologramm zurück

Fans können sich David Bowie (✝69) bald wieder live ansehen. Am 10. Januar 2016 starb der Musiker an den Folgen seiner Leberkrebs-Erkrankung. Doch seine Musik und sein einzigartiger Stil bleiben bis heute ein Vorbild für viele junge Musiker. Vor allem Popstar Harry Styles (29) wird als Nachfolger des "Under Pressure"-Interpreten angesehen. Aber die Fans müssen nun wohl nicht mehr auf seine Live-Performance verzichten: David soll als Hologramm auf die Bühne zurückkehren.

Wie The Mirror berichtet, sollen Davids Bühnenauftritte in eine Virtual-Realtiy-Show eingebaut werden. Der Musiker wird darin als Avatar wieder zum Leben erweckt. "Die Idee, Davids Charisma und seine elektrisierende Performance für ein Publikum nachzubilden, ist berauschend. Es werden Möglichkeiten erforscht, wie man das machen könnte", schwärmt ein Insider des Projekts. Derzeit gibt es wohl noch keine Details zu der Idee, aber die Produktion soll praktisch in den Startlöchern stehen.

Völlig neu ist die Idee einer virtuellen Performance allerdings nicht. Im Mai 2022 wurde die Show "Voyage" veröffentlicht. Diese basiert auf dem gleichnamigen Album der schwedischen Erfolgsband ABBA und zeigt die Bandmitglieder virtuell so wie sie in den 70ern ausgesehen haben. "'Voyage' war eine der größten filmischen Erfahrungen, die ich je gemacht habe", meint Brett Morgen, der Regisseur der David-Bowie-Doku "Moonage Daydream".

David Bowie in New York City 2003

David Bowie, 1973

Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog und Bjorn Ulvaeus, ABBA

