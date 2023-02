Bowies Fußstapfen: Produzent findet Harry Styles unwürdig

Ist Harry Styles (29) der neue David Bowie (✝69)? Der ehemalige One Direction-Star ist einer der erfolgreichsten Musiker der heutigen Zeit. Er konnte zuletzt zwei Grammys mit nach Hause nehmen, darunter den begehrten Preis für das Album des Jahres für "Harry's House". Aufgrund seines Erfolgs und seiner außergewöhnlichen Outfits wird der Brite gerne mit dem Sänger David Bowie verglichen. Davids Produzent Tony Visconti sieht das ganz anders!

Auf Facebook ließ Tony sich nach der Grammy-Performance des 29-Jährigen über den Vergleich aus. "Jemand hat mir gerade gesagt, dass Harry Styles der neue Bowie ist?", äußerte der 78-Jährige ungläubig. Offenbar war er ganz anderer Meinung und schoss gegen den Popstar: "Nach dem, was ich heute Abend gesehen habe, ist er es nicht wert, seine Schuhe zu putzen."

Beinahe wäre der Auftritt wohl ein richtiges Desaster geworden. Das verriet ein Background-Tänzer auf TikTok. Die Drehscheibe, auf der er, seine Kollegen und der "As It Was"-Interpret getanzt hatten, habe sich in die falsche Richtung bewegt. "Harry gab sein Bestes und versuchte, auf der Plattform alles spiegelverkehrt zu machen", erklärte der Tänzer weiter.

Anzeige

Getty Images David Bowie beim Tribute to Susan Sarandon in New York 2003

Anzeige

Getty Images David Bowie im Wembley Stadion, 1976

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammys 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de