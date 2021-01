Sie widmet ihrer großen Liebe rührende Worte! Am 8. Januar 2016 feierte David Bowie (✝69) seinen 69. Geburtstag. Am selben Tag veröffentlichte der Kult-Musiker sein letztes Album "Blackstar", in dessen Songs er sich mit dem Tod auseinandersetzt. Nur zwei Tage später verstarb er nach einem langen Kampf gegen den Leberkrebs. Gestern wäre David 74 Jahre alt geworden – morgen jährt sich sein Todestag zum fünften Mal. Aus diesem Anlass teilte seine Witwe Iman Abdulmajid (65) nun ein emotionales Zitat.

"Hätte ich eine Blume für jeden Moment, in dem ich an dich gedacht habe...dann könnte ich für immer durch meinen Garten spazieren", lauten die nachdenklichen Zeilen, die Iman auf ihrem Instagram-Account postete. Das Zitat, das vom britischen Poeten Alfred Tennyson (†1892) stammt, teilte sie mit dem Hashtag #BowieFürImmer. Wenige Stunden später folgte dann ein weiterer Post: Das Model teilte eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ihres verstorbenen Mannes, auf der nur seine Umrisse zu erkennen sind.

In den Kommentaren standen ihre Follower der gebürtigen Somalierin bei. "Du bist so eine starke Frau, Iman. [...] David ist immer bei dir", schrieb eine Userin. "Ich sende dir noch mehr Blumen und Liebe. Lasst uns seinen Geburtstag und seine Musik feiern", erklärte eine weitere. Andere betonten derweil in ihren Kommentaren, dass sie den "Life On Mars"-Interpreten niemals vergessen würden.

Getty Images Model Iman in New York, 2020

Getty Images David Bowie und Iman, 2002 in London

Getty Images David Bowie im Wembley Stadion, 1976

