Über vier Jahre nach David Bowies (✝69) Tod kommen nun weitere pikante Details zu seinem Liebesleben ans Licht! Im Laufe seiner Karriere sorgte der Musiker immer wieder mit Flirt-Geschichten für Aufsehen. Unter anderem wurde ihm auch eine Affäre mit Tina Turner (80) nachgesagt. Vor über 35 Jahren soll David die Sängerin rumgekriegt haben – mit einer äußert skurrilen Strategie: Er trug bei einem Treffen nichts, außer eine ihrer Perücken!

Wie Tinas jahrzehntelange persönliche Assistentin Eddy Hampton Armani gegenüber The Sun ausplauderte, seien sich die beiden damals auf der England-Tour der "The Best"-Interpretin in Birmingham nähergekommen. "Ich bin angekommen, um ihren Soundcheck auf der Bühne zu sehen und sie haben sich gegenseitig geärgert. Später gingen sie zurück ins Hotel und aßen Sushi", berichtete Eddy. Am nächsten Morgen habe sich Tina allerdings ziemlich seltsam benommen. Doch dann erzählte sie ihrer Freundin, was David gemacht habe: "Er ging duschen, kam nackt raus und trug eine meiner Ersatzperücken." Anschließend habe er begonnen, ihren Song "Rolling On The River" zu singen und wie sie zu tanzen.

Einige Jahre später hatte David sein turbulentes Liebesleben aber offenbar hinter sich gelassen. 1992 heiratete der "Under Pressure"-Interpret seine zweite Ehefrau Iman Abdulmajid (65) und war mit ihr bis zu seinem Lebensende zusammen. Sie haben eine gemeinsame Tochter, Alexandria Zahra Jones.

