Macht Danni Büchner (43) ihre Liebe schon bald offiziell? Die Goodbye Deutschland-Auswanderin bandelt nach dem Liebes-Aus mit Ennesto Monté (46) mit einem neuen Mann an: Immer wieder heizt die Tattoo-Liebhaberin die Gerüchte um eine Beziehung mit Sohel Abdoulkhanzadeh an. Erst vor wenigen Tagen trug die fünffache Mutter eine Kette mit dem Vornamen des Muskelmanns. Nun war Sohel in Dannis Story zu sehen – machen die zwei ihre Liebe bald offiziell?

In ihrer Instagram-Story teilte Danni einen Clip, in dem sie vom Beifahrersitz aus ihre Umgebung filmt – die Kamera schwenkt auch kurz auf das Lenkrad, das der Barbetreiber mit seinen tätowierten Händen festhält. Ist das etwa der nächste Schritt in Richtung Liebes-Outing?

Auch wenn Danni ihren Beziehungsstatus noch nicht öffentlich teilt, macht sie keinen Hehl daraus, dass sie aktuell voller Liebe ist. "Das größte Glück ist von innen zu strahlen und sich im Außen genauso wiederzufinden. Ich bin glücklich!", freute sie sich am Samstag.

Anzeige

Instagram / s_playa_de_palma TV-Auswanderer Sohel im Juli 2021

Anzeige

Instagram / dannibuechner Sohel Abdoulkhanzadehs Hand

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de