Valentina Pahde (27) meldet sich nach ihrer Niederlage im Fernsehen. Die Schauspielerin trat bei Schlag den Star gegen die Moderatorin Viviane Geppert (30) an – bis zuletzt blieb es ein extrem spannender Wettkampf. Am Ende konnte die Kontrahentin der Beauty aber mit einem knappen Vorsprung siegen. Die Niederlage nahm der GZSZ-Star sportlich: Valentina meldete sich nun zu Wort und gratulierte Vivi im Netz!

In ihrer Instagram-Story meldete Valentina sich nach ihrer TV-Pleite. "Es hat am Schluss leider nicht gereicht, aber liebe Vivi, an dich noch mal herzlichen Glückwunsch, wir haben beide wirklich bis zum bitteren Ende gekämpft", schrieb die 27-Jährige und bedankte sich außerdem bei ihren Fans für die Unterstützung. Trotzdem habe sie großen Spaß gehabt.

Vivi feierte auf Instagram nicht nur ihren Sieg, sondern widmete ihrer Konkurrentin auch liebe Worte. "Danke, Valentina, für diesen unfassbar spannenden und geilen Wettkampf auf Augenhöhe. Am Ende hat es nur eine Millisekunde entschieden", schrieb sie.

ProSieben / Steffen Z. Wolff Valentina Pahde und Viviane Geppert bei "Schlag den Star"

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

Getty Images Moderatorin Viviane Geppert

