Rebel Wilson (41) könnte momentan wohl kaum glücklicher sein! In den vergangenen Monaten sagte die Schauspielerin ihren überschüssigen Pfunden den Kampf an – mit Erfolg: Die Pitch Perfect-Darstellerin nahm stolze 35 Kilo ab. Mit ihrer schlanken Figur fühlt sich die Blondine offensichtlich pudelwohl. Auch bei der Verleihung der diesjährigen AACTA Awards in Sydney strahlte die gebürtige Australierin auf dem roten Teppich bis über beide Ohren – das war allerdings nicht ihr einziger sexy Auftritt in den vergangenen Wochen...

