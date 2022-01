In den vergangenen Jahren konnten sich Fans über viele royale Hochzeiten freuen! Was allerdings viele nicht mitbekommen haben: Auch bei diesen mussten kurz vor knapp noch wichtige Änderungen vorgenommen werden, damit der Tag nicht zum Reinfall wird. Promiflash zeigt euch, welche Kompromisse Prinz Harry (37), Prinzessin Beatrice (33) und Prinz Carl Philip von Schweden (42) am Tag ihrer Hochzeit eingehen mussten!

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi (38) hatten ihre Hochzeit für das Jahr 2020 bereits fertig geplant, als ihnen die aktuelle Gesundheitskrise einen Strich durch die Rechnung machte. Ihre Vermählung, die in der Royal Chapel im St. James Palast in London stattfinden sollte, musste abgesagt werden! Ein paar Monate später war es dann aber doch so weit: Die beiden konnten sich endlich das Jawort geben. Das allerdings anders als geplant: Beatrice und Edoardo haben im engsten Familienkreis auf Schloss Windsor geheiratet. Beatrice' Großeltern, Queen Elizabeth II. (95) und ihr mittlerweile verstorbener Ehemann Prinz Philip (✝99), die sich in häusliche Quarantäne nach Windsor zurückgezogen hatten, konnten so zusammen mit ihrer Enkelin feiern. Beatrice hatte sich kurzfristig ein Kleid ihrer Großmutter ausgeliehen und dieses anpassen lassen.

Auch die Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan (40) im Jahr 2018 ist nicht perfekt abgelaufen. Meghans Vater hatte nur Tage vor der Hochzeit seiner Tochter mit dem britischen Prinzen die Teilnahme daran gesundheitsbedingt abgesagt. So sprang spontan Harrys Vater Prinz Charles (73) für den verhinderten Brautvater ein.

Aber nicht nur die britischen Royals mussten an ihrem großen Tag spontan sein. Auch die Mitglieder des schwedischen Königshauses können ein Lied davon singen: Im Jahr 2015 heiratete Prinz Carl Philip seine langjährige Freundin Sofia (37). Ob seine hochschwangere kleine Schwester Prinzessin Madeleine (39) noch daran teilnehmen konnte, war bis zum Tag der Hochzeit ungewiss. Doch am Ende konnte sie mit dabei sein und schon zwei Tage später ihren Sohn auf der Welt begrüßen.

ActionPress Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Juli 2020 in Windsor

Getty Images Prinzessin Beatrice neben ihrem Hochzeitskleid

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip bei ihrer Hochzeit, 2015

