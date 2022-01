Laura Müller (21) sorgt wieder für sexy Content bei OnlyFans! In den vergangenen Wochen sorgten das It-Girl und sein Ehemann Michael Wendler (49) auf dem Erotikportal für die eine oder andere Enttäuschung. Ihre große Ankündigung entpuppte sich lediglich als Grundstückskauf. Zum Ärger der Fans wurden die Posts der Wendlers daraufhin nicht spannender. Doch jetzt ging Laura wieder in die Vollen und hielt ihren prallen Popo in die Kamera!

Auf OnlyFans kamen Fans von Laura wieder auf ihre Kosten. Die Beauty teilte einen Clip, in dem sie sich von hinten filmte. Ganz langsam zieht sie eine Jeans über ihren eingeölten Hintern, während dieser bloß mit einem knappen Tanga bedeckt ist. In Slow Motion dürfen Abonnenten einen ausgiebigen Blick auf das Hinterteil der 21-Jährigen werfen.

Doch nicht nur mit dem Video, sondern auch mit Worten wandte sich Laura an ihre Follower. "Guten Morgen aus Amerika. Ich starte in den Tag und bei dir ist es schon wieder Abend", bezog sich die Influencerin auf den Zeitunterschied zwischen Florida und Deutschland. Außerdem betonte Laura, dass sie den Morgen liebe. "Er verspricht so viel", erklärte die Brünette.

Instagram / lauramuellerofficial Laura und Michael Wendler im September 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

Thomas Burg/ Action Press Michael Wendler und Laura bei den DSDS-Castings 2020

