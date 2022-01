Haben sie den Unterhaltungs-Tiefpunkt erreicht? Inzwischen nutzen Michael Wendler (49) und seine Frau Laura (21) OnlyFans als Plattform, um regelmäßig Lebenszeichen von sich zu geben. Vor einigen Wochen kündigten sie an, mit einer großen Enthüllung an die Öffentlichkeit zu gehen. Diese äußerte sich schließlich zur Enttäuschung vieler Fans darin, dass sich das Paar ein eigenes Grundstück gekauft hat. Und es wird offenbar auch nicht besser: Jetzt postete Michael ein Video, in dem er und Laura in einem Restaurant essen bestellen!

"Wir sind in der Nähe von meiner Heimat in Fort Myers und wir essen jetzt in meiner Lieblingspizzeria", erzählte der Schlagersänger in dem Video, das er auf OnlyFans teilte. In dem Clip setzt er sich in einem Restaurant zu seiner Frau an den Tisch, während die Bedienung ihre Bestellung aufnimmt. Für das Paar gab es Pizza und Nudeln sowie Bruschetta vorweg. "Wir waren schon so oft hier, wir wissen, was wir mögen", erzählte der 49-Jährige nebenbei.

Ob sich OnlyFans-User den Content auf Michael und Lauras Seite so vorgestellt haben? Immerhin zahlen Nutzer etwa 30 Euro monatlich, unter anderem weil ihnen auch heißer Stoff versprochen wurde. Zumindest Laura versucht, ab und an mit erotischen Fotos die Fantasie ihrer Follower zu wecken. Zu einem Schnappschuss, auf dem sie einen Badeanzug trägt, schrieb sie bei OnlyFans. "Ich denke, ich ziehe das Teil aus und gehe nackt in den Pool."

