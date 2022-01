Erst seit wenigen Stunden ist bekannt: Bob Saget (✝65) ist vollkommen unerwartet verstorben. Der Full House-Star wurde am Sonntag leblos in einem Hotelzimmer in Orlando aufgefunden. Er befand sich gerade auf einer Stand-up-Tour. Nur kurz vor seinem Tod stand er noch mit seinem Comedy-Programm in Ponte Vedra auf der Bühne. Und bei seinem allerletzten Auftritt gab Bob offenbar noch einmal alles.

Das erzählte zumindest Zuschauerin Synaca Harkness gegenüber People. Demnach war der dreifache Vater während seiner Show richtig gut drauf. "Er hat über seine Gesundheit gesprochen, er hat über sein Leben gesprochen, er hat über seine Frau gesprochen. Er hat darüber gesprochen, dass er 65 ist und dass ihn nichts glücklicher macht, als auf der Bühne zu stehen und Comedy zu machen. Und das konnte man einfach fühlen", berichtete Synaca. Dass Bob auf der Bühne noch so lebensfroh war und nur wenige Stunden später verstarb, kann Synaca nicht fassen: "Er war zu jung, um zu gehen. Ich bin sprachlos, dass wir ihn heute verloren haben."

Auch Bob selbst genoss seinen Auftritt in Ponte Vedra offenbar in vollen Zügen. In seinem letzten Instagram-Post teilte er ein Foto, das ihn auf der Bühne zeigt. Dazu schrieb er: "Ich bin zurück in der Comedy, wie ich es mit 26 Jahren war. Ich glaube, ich finde meine neue Stimme und genieße jeden Moment davon."

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

Getty Images Bob Saget in Los Angeles, Oktober 2021

Instagram / bobsaget Bob Saget, Schauspieler

