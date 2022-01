Wirbelt Amira Pocher (29) in Kürze über das TV-Tanzparkett? Schon bald geht Let's Dance in die nächste Runde. Die ersten Promis, die in dieser Staffel ihr Können unter Beweis stellen wollen, wurden schon enthüllt – darunter Cheyenne Ochsenknecht (21), GZSZ-Star Timur Ülker (32) und auch Patricia Kelly (52). Nun ist jedoch auch ein neuer Name im Umlauf: Nach ihrem Mann Oliver Pocher (43) soll in diesem Jahr seine Frau Amira an der Tanzshow teilnehmen!

Wie Bild erfahren haben will, rückt die 29-Jährige als Ersatz nach. Weil sich Patricia Kelly am Fuß verletzt hat, muss Ersatz für die Sängerin her. Aus diesem Grund soll nun Amira übernehmen. Angeblich habe die Zweifachmama schon in der vergangenen Staffel auf der Wunschliste des Senders gestanden. Damals war die Moderatorin allerdings erst frisch Mutter geworden und habe das intensive Training damals nicht auf sich nehmen wollen.

Und was wird dann aus Patricias "Let's Dance"-Teilnahme? Die Musikerin steht angeblich in Verhandlungen, in der nächsten Staffel mit von der Partie sein zu dürfen. Die Tanz-Show könnte allerdings mit den Daten ihrer Kelly Family-Tour kollidieren.

Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Amira Pocher, TV-Moderatorin

Patricia Kelly, Sängerin

