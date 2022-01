In Sachen Sport gibt es für Sarah Harrison (30) keine Ausnahmen! Im Netz präsentiert sich die YouTuberin zu jeder Zeit in Topform. Das Training nimmt im Leben der zweifachen Mutter eine wichtige Rolle ein. 2018 entwickelte sie mit ihrem Mann Dominic (30) sogar ein eigenes Fitnessprogramm. Doch was ist mit besonderen Anlässen, wie beispielsweise Weihnachten? Promiflash verriet Sarah nun: Sie hat sogar während der Festtage fleißig gesportelt!

Im Promiflash-Interview im Rahmen von Das große Promibacken plauderte die 30-Jährige über ihre sportlichen Aktivitäten. Über Weihnachten hat die Blondine durchaus geschlemmt – sich allerdings ebenso viel bewegt. "Jeder sollte auch genießen. Ich habe auch während der Feiertage Sport gemacht und konnte so einen ganz guten Ausgleich schaffen", erzählte Sarah. Dabei gibt es im Hause Harrison gar nicht so viel Süßes. "Aber wenn es mal Kuchen gibt, greift natürlich jeder zu", räumte die Influencerin ein.

In diesem Jahr will Sarah aber sogar noch fitter werden und vor allem ihre Beweglichkeit in Angriff nehmen. "Ich möchte den Spagat lernen und mich mit Yoga auseinandersetzen. Ein sportliches Ziel als Vorsatz ist immer gut – ich bin hoch motiviert", betonte sie.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Mia Rose, Sarah und Kyla Harrisons Weihnachtsfoto 2021

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrsion, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

