Nicolas Puschmann (30) hat eine heftige Typveränderung hinter sich! Der einstige Prince Charming hat sich für das neue Jahr vorgenommen, auch mal etwas Neues zu wagen. In Hinblick auf dieses Vorhaben fackelte der TV-Star wohl nicht allzu lange. Am Sonntag überraschte der Influencer seine Fangemeinde nämlich mit einem neuen Look: Nicolas hat jetzt platinblonde Haare und ein ziemlich schickes neues Accessoire!

Auf Instagram teilte der 30-Jährige eine Reihe Fotos und einen Clip, auf denen er stolz seinen neuen Look präsentiert: Seine Haare sind nun platinblond, sein Ohr schmückt ein goldener Ring. "Verliebt in meinen neuen Look", schrieb er in die Betitelung des Posts. Und tatsächlich: Nicolas sieht so aus, als fühle er sich pudelwohl in seiner Haut.

Nicolas' äußeres Erscheinungsbild stieß auf Begeisterung. Auch prominente Follower wie Ex-"Prince Charming"-Kandidat Lauritz Hofmann, DSDS-Star Prince Damien (31) oder die Reality-TV-Queen Lena Schiwiora (25) zeigten in der Kommentarspalte ihre Anerkennung. "Steht dir super-gut, mein Lieber", schrieb beispielsweise Letztere.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, erster "Prince Charming"

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Reality-TV-Star

TVNow/ PTO MEDIA Mirko Plengemeyer Nicolas Puschmann als "Unter uns"-Frauenarzt Dr. Richard Schilling

