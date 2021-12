Jessica (31) und Johannes Haller (33) sind überglücklich. Nachdem das Paar an Weihnachten im vergangenen Jahr seine Verlobung verkündet hatte, war es vor wenigen Tagen so weit. Die beiden Influencer traten in den Bergen Österreichs vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Ihre Fans ließen die TV-Stars im Netz an ihrer Eheschließung teilhaben. Jetzt teilte das Paar ein traumhaftes Hochzeitsbild und schwelgte in Erinnerungen an ihren besonderen Tag.

"Noch keine zwei Wochen verheiratet. Liebe dieses Bild", schrieb Jessi zu der Aufnahme auf Instagram. Auf dem Foto schmiegt sich die ehemalige Bachelorette an ihren Ehemann und schaut glücklich in die Kamera, während er seinen Kopf zu ihr neigt. Auch Johannes teilte das Hochzeitsbild auf seinem Account und kommentierte es mit einem Unendlichkeitszeichen, was wohl so viel bedeuten soll wie "Für immer".

Vergangene Woche gab Jessi ihren Fans bereits Einblicke in ihr neues Leben als frisch angetraute Ehefrau. "Es fühlt sich echt anders an, muss ich sagen. Ich bin jetzt eine verheiratete Frau, es fühlt sich alles so ernst an, aber ich liebe es", teilte die 31-Jährige voller Freude in ihrer Instagram-Story mit.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

