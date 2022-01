Gülcan Kamps (39) leidet an Schlafmangel. Vor wenigen Wochen wurde die ehemalige Viva- Moderatorin zum ersten Mal Mutter. Seither versorgt die TV-Bekanntheit ihre Fans regelmäßig mit Updates aus ihrem neuen Mama-Alltag. Den Namen ihres Babys verrät sie dabei nicht. Auch das Geschlecht seines Kindes hält der TV-Star bisher geheim. Nun berichtete Gülcan ihren Followern von einer unangenehmen Seite ihres Lebens mit Säugling.

"Es ist tatsächlich so, dass ich seit einigen Tagen kaum noch schlafe", verriet die 39-Jährige in ihrer Instagram-Story. Dies sei anfangs jedoch noch nicht so gewesen – ihr Baby habe manchmal bis zu sechs Stunden am Stück geschlafen. "Ich habe natürlich auch schon gemerkt, so ein zwei Wochen später wurden die Abstände immer kürzer. Dann waren es mal vier Stunden, dann mal drei", erzählte die frischgebackene Mutter. In den vergangenen Tagen sei ihr Nachwuchs dann immer aktiver geworden und habe kaum noch geschlafen, weshalb sie sehr müde sei. "Ja, also unser Schatz möchte gerade einfach alles machen, nur nicht schlafen. Also überhaupt nicht schlafen, am liebsten", erklärte Gülcan.

"Seit heute Nacht ist Baby Kamps einmal die Stunde wach geworden", berichtete sie weiter. Die Moderatorin bekomme daher nicht nur wenig Schlaf, sondern habe durch die kurzen Schlafphasen ihres Kindes kaum noch Zeit für den Haushalt. Diesen mache sie immer dann, wenn ihr Säugling im Land der Träume ist.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Juli 2021

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2021

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

