Sie wagen den nächsten Schritt! Simon Cowell (62) eroberte sich als Kult-Juror bei Britain's Got Talent ein Millionenpublikum. Während er im Fernsehen oft als harter Hund galt, bringt seine Partnerin Lauren Silverman (45) bereits seit über 13 Jahren das Herz der TV-Bekanntheit zum Schmelzen. Nach einem schweren Fahrradcrash im Herbst 2020 begann der Brite, sein Leben zu überdenken – und schmiedete Hochzeitspläne. Jetzt machte er offenbar ernst: Simon hat um Laurens Hand angehalten!

Wie die britische Zeitung The Sun unter Berufung auf einen Insider berichtete, habe Simon die Frage aller Fragen am Heiligabend gestellt: "Lauren war völlig außer sich, sie hätte niemals damit gerechnet, dass er sie fragt, und ist sofort in Tränen ausgebrochen." Auch ihr siebenjähriger Sohn Adam aus einer früheren Beziehung sei dabei gewesen: "Natürlich hat sie auf der Stelle 'Ja' gesagt!"

Die Quelle betonte, wie wichtig seine Partnerin für Simon sei: "Lauren ist in den vergangenen Jahren seine Stütze gewesen, besonders, als er sich so schwer am Rücken verletzt hat." Die beiden würden gemeinsam durch dick und dünn gehen: "Sie sind einfach ein tolles Paar!"

