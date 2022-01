Ivana Santacruz ist dem Traum einer eigenen Familie ein großes Stück näher gerückt. Die Tänzerin hatte in der Vergangenheit einige Schicksalsschläge zu verkraften: Ivana erlitt insgesamt vier Fehlgeburten. Jetzt ist das Netz-Sternchen wieder schwanger und guter Dinge, dass nun alles gut geht. Sie habe in den vergangenen Jahren einige Untersuchungen über sich ergehen lassen und endlich Ursachen für die Fehlgeburten gefunden. Dank der Behandlungen ist sie jetzt voller Hoffnung. "So weit wie jetzt waren wir noch nie. Unser Baby ist superentwickelt und es nuckelt schon am Daumen", schwärmte Ivana auf Instagram.

