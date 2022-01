Der Kampf um den goldenen Cupcake geht endlich wieder los! In der 6. Staffel der beliebten Sat.1-Show Das große Promibacken stellen diesmal unter anderem Evelyn Burdecki (33), Faisal Kawusi (30) und Jenny Elvers (49) ihre Backkünste unter Beweis. Auch der Tänzer Detlef D! Soost (51) ist mit dabei. Bei seiner Familie sorgt das allerdings für Belustigung: Detlefs Frau Kate Hall (38) und Tochter Ayana lachen über ihn!

Dass der Fitnesstrainer sich jetzt so gut mit Backwaren und Süßkram auskennt, ist für seine Frau und seine Tochter wohl noch ungewohnt. Im Interview mit Sat.1 verriet Detlef jetzt: "Wenn ich angefangen habe, vom Dreh zu erzählen, haben die sich scheckig gelacht. Dass gerade ich plötzlich anfange, so über die Patisserie zu sprechen!“ Von seiner Backkunst profitieren die beiden dann aber doch gerne. Am liebsten setzt der 51-Jährige ihnen einen besonderen Schokokuchen mit Beeren, Buttercreme und Schokoganache vor. "Da drehen sie hier alle durch!“, berichtete er im Interview.

Für Detlef ist es nach Dancing on Ice 2019 der nächste große Wettbewerb, in dem der ehrgeizige Coach um den Sieg kämpft. In der Eiskunstlaufshow belegte er nach einem unglücklichen Sturz den sechsten Platz. Ab 12. Januar 2022 kann man den Tänzer und seine berühmten Mitstreiter dann immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1 beim Um-die-Wette-Backen verfolgen.

SAT.1 / Claudius Pflug Die Kandidaten von "Das Große Promibacken" 2022

Actionpress/ Coldrey, James Kate Hall und Detlef D! Soost auf der Berlin Fashion Week 2019

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost im Dezember 2021

