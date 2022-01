Hier können sogar die Kleinen trainieren! Als Tennisprofi ist Serena Williams' (40) Körper ihr Kapital. Neben ihren sportlichen Aktivitäten ist die US-Amerikanerin zugleich stolze Mutter. Zusammen mit der kleinen Alexis Olympia Ohanian Jr. (4) zeigte sie sich schon mehrmals im Partnerlook – zuletzt in niedlichen Ballerina-Oufits. Doch offenbar verbringt das Mama-Tochter-Duo sogar im hauseigenen Fitnessstudio Zeit miteinander, denn: Dort präsentierte Serena nun Fitnessgeräte für ihren Nachwuchs!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 40-Jährige Einblicke in ihr Home-Gym. Dafür will sich die Sportlerin neues Equipment anschaffen. Olympia hingegen ist bereits bestens versorgt. In dem Clip zeigte Serena die bunten Fitnessgeräte ihres Kindes. "Mein kleines Baby hat ein paar Geräte. Sie hat einen Crosstrainer, den Stairmaster oder das Laufband", zählte der Tennisstar auf, während sie die besagten Sportartikel filmte.

Aber Olympia darf Serena nicht nur im Gym Gesellschaft leisten. Im November 2021 hatte die Vierjährige mit ihrer Mama und ihrem Papa Alexis Ohanian (38) auf dem roten Teppich gestanden. Dort war der Promi-Spross im gleichen Outfit wie die Wimbledon-Gewinnerin aufgetaucht und hatte für die Fotografen posiert.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Olympia

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter Olympia

Getty Images Serena Williams mit ihrem Mann Alexis Ohanian und ihrer Tochter Olympia

