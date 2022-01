Serena Williams (40) und Alexis Olympia Ohanian Jr. (4) haben es schon wieder getan! Seit rund vier Jahren ist die Tennisspielerin jetzt schon Mama ihrer Tochter. Die Sportlerin macht kein Geheimnis daraus, dass die Kleine ihr ganzer Stolz ist – und gibt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag. Was dabei häufiger mal vorkommt? Mutter und Tochter lieben es, sich gleich anzuziehen! Jetzt zeigte Serena sich erneut im süßen Partnerlook mit Alexis Olympia.

Via Instagram veröffentlichte die 40-Jährige nun ein zauberhaftes Video: Alexis Olympia gibt hier superaufgedreht ihre Dance Moves zum Besten, während Serena im Hintergrund sitzt und ihrer Tochter strahlend, aber ein bisschen ungläubig zuschaut. Am Ende des Clips verkündet die Mutter dann: "Ich muss nicht im Video zu sehen sein", und verschwindet lachend aus dem Bild. Besonders niedlich: Beide Mädels tragen ein weißes T-Shirt und einen rosafarbenen Ballerinarock. Ein Instagram-Filter verpasst ihnen außerdem die gleiche Sonnenbrille sowie eine Schleife in den Haaren.

Top-Thema in den Kommentaren neben den flotten Tanzschritten der Vierjährigen? Ihre Haare! Wie ihren aufmerksamen Fans nicht entgangen ist, trägt Alexis Olympia ihre Mähne aktuell genauso wie Serena früher: Mit weißen Perlen, die in ihre Zöpfe geflochten wurden! Dieser legendäre Look ist übrigens auch im Trailer zu dem neuen Film "King Richard" zu sehen, der die Geschichte von Richard Williams erzählt – und wie er seine beiden Töchter Venus und Serena Williams trainiert hat. Der Streifen soll im Februar 2022 in den deutschen Kinos erscheinen.

Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr.

Anzeige

Instagram / olympiaohanian Serena Williams' Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr.

Anzeige

Getty Images Venus und Serena Williams im Jahr 1998 bei einem Turnier in Sydney

Anzeige

Wie findet ihr es, wenn Mutter und Tochter Partnerlook tragen? Total süß! Ich liebe es! Ein bisschen albern... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de