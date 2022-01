Désirée Nick (65) ist auf Männerjagd! Eigentlich ist die Unterhaltungskünstlerin als eiserne Single-Lady bekannt, die ihr Privatleben größtenteils geheim hält. Erst 2021 hatte sie mehr über die heimliche Beziehung zu Heinrich Prinz von Hannover (60), dem Vater ihres Sohnes Oscar (25), verraten. Nach der Trennung von ihm 2011 hatte die Kabarettistin lange keinen neuen Mann in ihr Herz gelassen. Bis jetzt! Es gibt nun wohl jemanden, der Désirées Interesse geweckt hat!

In ihrem Podcast "Lose Luder" verriet die Entertainerin im Gespräch mit Schlagersängerin Melanie Müller (33), was bei ihr in Sachen Männer gerade abgeht: "Ich hab was in Aussicht!" Auf Mellis Nachfragen gab sie jedoch zu, dass ihr Schwarm wohl noch nichts von dem Interesse der Dschungelkönigin wüsste. Wie bei der Jagd würde die TV-Bekanntheit ihr Ziel erst mal etwas länger anvisieren. "Ich beobachte noch und halte still!", plauderte sie weiter. Aber wie müsste er denn sein, Désirées Traummann? Gleichaltrig auf jeden Fall, verriet sie, und am liebsten Engländer. "Du musst dir einen suchen, der die deutsche Sprache nicht beherrscht!", lautete ihre Begründung.

Gefühlsmäßig ist bei Désirée sowieso aktuell einiges los. Erst letzte Woche hatte sie ihre Fans in Schock versetzt, als sie bei einer Aufzeichnung für das Format "Ich bin ein Star – das Klassentreffen" plötzlich zusammengebrochen war. Als Ursache für den Schwächeanfall nannte die 65-Jährige eine hyperversible Entgleisung – also eine Reaktion auf eine emotionale Überforderung.

ActionPress Reality-TV-Bekanntheit Désirée Nick

ActionPress Désirée Nick, Reality-TV-Ikone

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im Jahr 2020

