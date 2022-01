Désirée Nick (65) greift auf ihre Spionage-Fähigkeiten zurück. Eigentlich hält die spitzeste Zunge Deutschlands ihren Sohn Oscar Julius Heinrich Ferdinand (25) weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch postet die Unterhaltungskünstlerin zu besonderen Anlässen manchmal Fotos ihres Kindes. Jetzt hat Oscar eine neue Freundin, hält sich mit Details über seine Herzdame bei seiner Mutter jedoch zurück. Das lässt Désirée nicht auf sich sitzen!

In ihrem Podcast "Lose Luder" ärgerte sich die Entertainerin im Gespräch mit Melanie Müller (33) nun darüber, dass Oscar seine Partnerin vor ihr versteckt. "Jetzt hat er eine neue Freundin, er schickt mir kein Bild, er sagt, du postest es ja dann", tat Désirée ihren Ärger kund. Daher stellte die Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmerin selbst Nachforschungen an und wurde auf Instagram fündig: "Die aktuelle Freundin hat auf Social Media einen Account mit drei Fotos, und die sind zwei Jahre alt. Als ich das gesehen habe, dachte ich, die beiden sind richtig füreinander, die passen zusammen."

Doch warum sind Oscar und seine Freundin nach Désirées Meinung wie füreinander geschaffen? Auch ihr Sohn hält sich, was seine Social-Media-Präsenz betrifft, sehr zurück. Er schicke sogar seiner eigenen Mutter keine Bilder von sich, erzählte der Reality-TV-Star. Obwohl Désirée beteuerte, dass sie ihr Kind bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalte, würde sie sich trotzdem über Fotos ihres Sohnes von besonderen Anlässen wie Abschlüssen freuen, merkte sie an.

