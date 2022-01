Früh übt sich! Im Oktober wurde der Let's Dance-Star Evgeny Vinokurov (31) zum ersten Mal Vater. Zusammen mit seiner Frau Nina Bezzubova hieß der Profitänzer seinen Sohnemann Nio Vero willkommen. Nach einem schweren Start wächst das Paar inzwischen in den Eltern-Alltag hinein. Der beinhaltet im Hause Vinokurov unter anderem eine Menge Tanz. Doch auch ins Studio nahm Evgeny den Kleinen kurzerhand mit und teilte niedliche Video des Vater-Sohn-Tanzes!

Via Instagram postete der 31-Jährige süße Clips von sich und seinem Sohnemann. In einer Trage hatte der Profitänzer sein Baby bei sich und schwang mit ihm das Tanzbein. "Nio und ich sind schon im Training und trainieren unsere Rumba", scherzte Evgeny. In einem anderen Video gesellte sich auch Nina noch dazu. "So sieht es aus, wenn die Familie Vinokurov zusammen einen Cha-cha-cha tanzt", schrieb der stolze Papa.

Ihrem Kind zuliebe tanzen die Profis aber noch mit angezogener Handbremse. "Wir können noch nicht richtig viel Gas geben, sonst fliegt Nios Kopf durch die Gegend. Das wollen wir natürlich vermeiden", gab Evgeny zu bedenken. Dennoch ist er überzeugt, dass die schon bald zu dritt eine ausgefeilte Choreo zum Besten geben werden.

Evgeny Vinokurov mit seiner Familie im Dezember 2021

Evgeny Vinokurov mit seinem Sohn Nio

Nina Bezzubova, Evgeny Vinokurov und ihr Sohn im Dezember 2021

