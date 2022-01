Palina Rojinski (36) sorgt für süße Schlagzeilen! Seit über zehn Jahren gehört die Moderatorin fest zur deutschen Fernsehbranche. Zuletzt machte sich die gebürtige Russin auch als Model, Schauspielerin und Podcasterin einen Namen. Ihr Privatleben hält die schöne Rothaarige jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt plauderte sie aber ein süßes Detail über ihren aktuellen Beziehungsstatus aus: Wird Palina etwa bald heiraten?

In einem Interview mit Süddeutsche Zeitung sprach die 36-Jährige jetzt über ihr Liebesleben. Auf die Frage, ob sie schon mal einen Partner ohne Humor gehabt habe, antwortete sie, Lachen sei ihr sehr wichtig: "Mein Verlobter und ich haben einfach den besten Humor zusammen!" Ein klarer Hinweis also, dass Palina bald in den Hafen der Ehe einlaufen wird!

Die Fans der ehemaligen MTV-Moderatorin dürften von dieser Enthüllung baff sein. Schaut man sich Palinas letzte Instagram-Bilder jedoch genauer an, ist tatsächlich zu erkennen, dass sie häufiger einen Klunker am Finger trägt – etwa einen Verlobungsring?

Palina Rojinski, Moderatorin

Palina Rojinski, Moderatorin

Palina Rojinski, TV-Star

