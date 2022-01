Bald ist es endlich wieder so weit! Die nun schon 17. Staffel von Germany's next Topmodel steht in den Startlöchern und wird am 03. Februar 2022 das erste Mal über die TV-Bildschirme flackern. Schon vor einigen Wochen teilte die Modelchefin Heidi Klum (48) einige Behind-the-scenes-Aufnahmen vom Dreh und weckte damit die Vorfreude. Nun gibt es neue Infos rund um den Drehort und die erste Folge von GNTM!

In einer Pressemitteilung von ProSieben teilte der Sender mit, wo es als erstes für die angehenden Models hingeht: Nach Athen! In einem pompösen Gemäuer der griechischen Hauptstadt liefert die Show ihren Auftakt mit der Modenschau. Doch Heidi wird ihre Schützlinge in der ersten Folge nicht alleine begrüßen: An ihrer Seite wird Sängerin Kylie Minogue (53) als Gastjurorin fungieren!

Schon letztes Jahr stand die Modelshow ganz unter dem Motto "Diversity" und es wurde darauf geachtet, ein breites Spektrum von unterschiedlichen Typen zu vertreten. Doch dieses Jahr wird noch eine Schippe drauf gelegt: Die Altersgrenze wurde aufgehoben! Demnach ist die älteste Teilnehmerin in dieser Staffel stolze 68 Jahre alt. "Ich dachte schon im letzten Jahr, dass wir einen total diversen Cast hatten, aber dieses Jahr toppt wirklich alles", schwärmte Heidi von ihren Kandidatinnen.

Heidi Klum bei den GNTM-Dreharbeiten im November 2021 in Athen

Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Moderatorin

