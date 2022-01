Es ist eine stressige Zeit für sie! Gülcan Kamps (39) verzückte im Dezember ihre Fans: Gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian begrüßte die Moderatorin ihr erstes Kind. Seitdem lässt die TV-Bekanntheit ihre Follower immer wieder an ihrem Alltag als frischgebackene Mama teilhaben – und der hat es in sich! Denn zum Schlafen kommt Gülcan zuletzt anscheinend immer seltener. Und auch viele andere Dinge bleiben unerledigt.

Auf Instagram entschuldigte sich Gülcan jetzt bei ihren Fans, weil sie sich zurzeit so unregelmäßig melde: "Ich habe noch nie so wenige Storys gepostet wie aktuell, weil ich für nichts Zeit finde, wirklich für gar nichts." Es sei die schönste Zeit in ihrem Leben und sie genieße jeden Moment mit ihrem Baby, doch selbst für ihre Ernährung bleibe kaum ein freier Augenblick: "Ich esse nur noch im Stehen!"

Die Einbußen merke sie sowohl im Privat- als auch im Berufsleben: "Es bleibt so viel komplett auf der Strecke, weil so ein kleines Würmchen so viel Zeit in Anspruch nimmt!" Dennoch wolle sie keine Sekunde mit ihrem Nachwuchs missen, fügte die 39-Jährige fröhlich hinzu.

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps auf einem Event in Berlin im Oktober 2006

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, TV-Bekanntheit

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, 2021

