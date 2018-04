Symapthisch normal und bodenständig – so ist das Leben von Comedy-Star Bülent Ceylan (42) abseits der großen Bühnen. Er ist seit vielen Jahren im Geschäft und feiert nach wie vor riesige Erfolge mit seinen Shows. Seit Kurzem läuft sogar sein erster eigener Film "Verpiss dich, Schneewittchen" in den deutschen Kinos. Doch trotz all des Rummels um seine Person, ist der Komiker nicht abgehoben. Der Grund dafür ist seine kleine Familie!

Seine Kids haben das Leben des Spaßvogels komplett verändert. "Seit ich Kinder habe, weiß ich, wofür ich arbeite, wofür ich lebe. Spätestens mit deinen Kindern muss dir klar sein: Zu Hause bist du Papa. Denen ist egal, wer du bist. Dann musst du auf die Knie gehen, weil sie Pferdchen mit dir spielen wollen“, erklärt Bülent im Gespräch mit der Bild. Dieser Spagat zwischen privatem Familienleben und den Auftritten vor Tausenden von Fans sorge dafür, dass er nicht die Bodenhaftung verliere.

Derzeit muss er allerdings jede knappe Minute mit seinen Liebsten möglichst genießen, denn er ist auf Promotion-Tour für seinen Film. Und auch im Anschluss bleibt Bülent nicht viel Zeit, um durchzuatmen, denn Ende April geht schon sein Bühnenprogramm "LASSMALACHE" weiter, mit dem er in ganz Deutschland auftritt.

Andreas Rentz / Getty Images Bülent Ceylan 2016 mit seiner Bambi-Auszeichnung

Instagram / buelent.ceylan Komiker Bülent Ceylan

Instagram / buelent.ceylan Bülent Ceylan auf seiner Kinotour zu "Verpiss dich, Schneewittchen"

