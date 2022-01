Kylie Jenner (24) setzt sich selbst die Web-Krone auf! Derzeit könnte es für die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin wohl nicht besser laufen. Kylie erwartet derzeit mit ihrem Liebsten Travis Scott (30) nach Töchterchen Stormi (3), Baby Nummer zwei. Auch beruflich passt alles – denn mit ihrer eigenen Kosmetik-Linie "Kylie Cosmetics" gehört sie zu den größten Influencerinnen überhaupt. Nun erreichte sie den nächsten großen Meilenstein – Kylie hat nun 300 Millionen Instagram-Follower!

Damit ist die TV-Bekanntheit die erste Frau der Welt, die diesen Rekord geknackt hat! Zudem ist Kylie offiziell der zweite Mensch auf Instagram, dem so viele Menschen folgen. Vor der werdenden Mutter hält sich derzeit der Fußball-Star Cristiano Ronaldo (36) mit 388 Millionen Fans, die ihm folgen. Kylies Abonnenten-Zahl war nach der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft im September vergangenen Jahres stetig gestiegen. Zurzeit teilt die Beauty jedoch recht wenig von sich im Netz.

Vergangene Woche hatte die Beauty zuletzt einen sexy Schnappschuss von sich mit nacktem Babybauch gepostet. Normalerweise ist die 24-Jährige jedoch deutlich aktiver im Netz. Mit einem bunten Mix an Aufnahmen lässt sie ihre Fans normalerweise an ihrem Leben teilhaben. Einige Fans hatten zuletzt bezüglich Kylies Abwesenheit spekuliert, ob sie ihr zweites Kind möglicherweise schon zur Welt gebracht habe.

Getty Images Cristiano Ronaldo, 2015 in Portugal

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

kyliejenner / Instagram Kylie Jenner im Januar 2022

