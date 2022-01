Liam Hemsworth (32) darf sich über besondere Glückwünsche freuen! Der Schauspieler ist der jüngste von drei Brüdern. Als Nesthäkchen muss der Hunger Games-Star natürlich auch den einen oder anderen Witz auf seine Kosten ertragen – besonders Bruder Chris (38) stichelt gerne mal gegen den Australier. So nun auch anlässlich von Liams 32. Geburtstag: Mit einem heißen Foto und kleinen Scherz gratulierte Chris dem Hottie zu seinem Ehrentag.

Was für ein Anblick! Am 13. Januar wurde Liam 32 Jahre alt. Auf seinem Instagram-Profil teilte sein Bro aus diesem Anlass einige Schnappschüsse – unter anderem ein Foto, das Liam ohne Shirt und mit Mega-Muckis zeigt. Zu dem heißen Bild schrieb Chris scherzhaft: "Happy Birthday. Ich hoffe, das ist endlich das Jahr, in dem du zurück in Form kommst!" Zusätzlich bot er ihm einen Familienrabatt für sein Fitnessprogramm an.

Was Liam an seinem besonderen Tag wohl vorhat? Der Ex von Miley Cyrus (29) dürfte die Zeit wohl mit Freundin Gabriella Brooks (23) verbringen. Gemeinsam feierten die beiden auch schon im vergangenen Jahr und sind derzeit offenbar total happy. "Er ist toll", schwärmte das Model zuletzt von seinem Freund.

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth und Chris Hemsworth in Hollywood, 2013

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Liam Hemsworth, Schauspieler

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Liam Hemsworth an seinem Geburtstag, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de