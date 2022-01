Dem Start der neuen Let's Dance-Staffel steht nichts mehr im Wege! Ab dem 18. Februar werden wieder einige Promis live im TV das Tanzbein schwingen: Unter der strengen Beobachtung von den Juroren Joachim Llambi (57), Motsi Mabuse (40) und Jorge Gonzalez (54) wagen sich Cheyenne Ochsenknecht (21), Timur Ülker (32) und Co. aufs Parkett. Aber auf welchen "Let's Dance"-Kandidaten freuen sich die Fans eigentlich am meisten? Promiflash stellt euch den diesjährigen Cast noch einmal vor...

Neben Cheyenne und Timur lassen sich auch zahlreiche andere Stars auf die rhythmische TV-Challenge ein: Der ehemalige DSDS-Juror Mike Singer (21), der Sportler Mathias Mester (35) und die Sängerin Michelle (49) werden ebenfalls ihr Talent auf dem Tanzparkett unter Beweis stellen. Dabei bekommen sie unter anderem Konkurrenz von den Schauspielern Sarah Mangione und Hardy Krüger jr. (53) sowie von Moderatorin Amira Pocher (29). Die Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) und der Zirkusartist René Casselly sind ebenfalls mit von der Partie.

Aber damit noch nicht genug: Auch der Moderator Riccardo Basile (30), der Comedian Bastian Bielendorfer (37), die Autorin Caroline Bosbach und die Journalistin Janin Ullmann (40) treten bei der beliebten Tanzshow an. Jetzt seid ihr gefragt: Auf welchen "Let's Dance"-Teilnehmer freut ihr euch in der neuen Staffel am meisten? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Instagram / mikesinger Mike Singer, Sänger

amirapocher / Instagram Amira Pocher im Januar 2022

Instagram / janinullmann Moderatorin Janin Ullmann

