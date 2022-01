Linda-Caroline Nobat (26) denkt, ihre Nacktfotos kommen super an. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin zieht in der kommenden Woche ins RTL-Dschungelcamp ein. Kurz davor hat sie aber schon für großes Aufsehen gesorgt – denn sie hat sich für den Playboy ausgezogen. Auf den Bildern rekelt sie sich sexy vor der Kamera und präsentiert ihren Body komplett hüllenlos. Aber wie kommen die Fotos eigentlich beim TV-Kavalier Niko Griesert (31) an, der die Beauty damals abserviert hat? Linda hat da so eine Vermutung...

"Wir sind cool miteinander. Aber ich glaube, er wird sie feiern", betonte die Dunkelhaarige in ihrem Playboy-Interview. Allerdings ist ihr eigentlich auch egal, was Niko oder sonst jemand davon hält. "Generell ist es mir nicht wichtig, was irgendwer sagt", betonte sie. Für die 26-Jährige zählt offenbar nur, wie sie über die Bilder denkt und offenbar ist sie mehr als zufrieden. Auch das Fotoshooting auf Teneriffa habe ihr total gut gefallen. "Es war richtig cool, vor allem die Atmosphäre und die Energie. Das ganze Team war sehr unterstützend, und es gab viel Zuspruch", erinnerte sie sich.

Wer bei diesem sexy Anblick aber davon ausgeht, dass Linda ihren Mr. Right nach der Bachelor-Pleite längst gefunden hat, der täuscht sich. Sie verriet, aktuell Single zu sein. Was ein Mann mitbringen muss, weiß die TV-Bekanntheit aber allemal: "Ganz viel maskuline Energie. Ganz viel. Er muss jemand sein, auf den ich mich verlassen kann. Es gibt schließlich immer nur einen Kapitän im Boot."

RTL Linda Nobat, Reality-TV-Darstellerin

TVNOW Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Instagram / iamlindadt Linda Nobat im April 2021

