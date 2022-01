Was ging da wirklich? Zurzeit läuft die neue Staffel von Temptation Island V.I.P., wo einige Promipaare ihre Treue auf die Probe stellen. Darunter befinden sich auch Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (25), sowie Emmy Russ (22) und ihr Freund Udo Bönstrup (27). Doch nun sickerte ans Licht, dass Henrik und Emmy zuvor bei einem anderen Format etwas miteinander gehabt haben sollen! Jetzt bezog die Blondine dazu Stellung.

In ihrer Instagram-Story wendete sich Emmy an ihre Fans, um das Techtelmechtel aufzuklären. Dabei sprach sie den ehemaligen Love Island-Kandidaten auch direkt an: "Wir wissen beide, was bei 'Promis unter Palmen' passiert ist. Das hat jede Grenze überschritten." Was jedoch genau vorgefallen ist, wollte sie nicht erklären. "Zu deinem Glück ist die Ausstrahlung gestoppt worden und du bist aus der Show rausgeschmissen worden", fügte sie hinzu.

Das könnte nun insofern zum Problem werden, dass Henrik und Paulina zu dem Zeitpunkt der Aufzeichnung von "Promis unter Palmen" schon zusammen gewesen waren. Doch die weiß mittlerweile schon Bescheid. "Ich habe auch in der Villa mit Paulina darüber gesprochen", berichtete Emmy und betonte, dass sie und die Influencerin sich nach wie vor gut verstehen und unterstützen würden.

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Kandidat bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de