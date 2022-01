Ist Henrik Stoltenberg ein Heuchler? Bei Temptation Island V.I.P. lagen bei dem Ex-Love Island-Casanova die Nerven blank. Er sah, wie seine Freundin Paulina Ljubas (25) mit Verführer Dominik Brcic knutschte, und brach daraufhin seine Teilnahme an der Fremdflirt-Show ab. Aber jetzt wird es erst richtig schmutzig: Seine Ex Sandra Janina (22) enthüllte nun, dass Henrik Paulina schon lange vor "Temptation Island" betrogen haben soll. Wie sie exklusiv gegenüber Promiflash bestätigte, sei der Politikerenkel mit Emmy Russ (22) fremdgegangen!

Auf Instagram wandte sich Sandra genervt an ihre Community. Bei der Ausstrahlung der zehnten Folge konnte die Freundin von Juliano Fernandez nicht mehr an sich halten. "Sowohl Paulina als auch Henrik haben es komplett verschissen, aber sich als Henrik hinzusetzen und zu tun, als wär man ein Engel, das kann nicht sein", machte die 22-Jährige ihrem Ärger Luft. Der Grund: An einem alkoholreichen Abend hatte ihre Mitstreiterin Emmy ausgeplaudert, dass sie und Henrik bei den Dreharbeiten zu Promis unter Palmen was im Pool gehabt hätten. "Da war schon viel Fingerarbeit im Spiel", gab Sandra Details zu dem Techtelmechtel.

Außerdem habe Henrik, obwohl er damals bereits mit Paulina zusammengewesen war, geplant, das Liebesspiel mit Emmy nach der Show im Hotel fortzusetzen. Der Bonschlonzo-Erfinder wurde aber vorzeitig aus dem Reality-Format gekickt, sodass es nicht mehr dazu kam. "Ich glaube Emmy auf jeden Fall", stellte Sandra klar. Außerdem enthüllte die Beauty, dass Henrik Paulina mit Anastasia Mennemeier nur nicht vollends betrog, weil sie von der Produktion unterbrochen wurden: "Ich finde das einfach eine Frechheit, wie man sich als Heiliger hinstellt, obwohl sie dir nur keinen geleckt hat, weil jemand von der Produktion euch in die Villa geschickt hat, weil ihr off cam wart, bevor es so weit kam."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

RTL Kate Merlan, Emmy Russ, Paulina Ljubas und Sandra Janina bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Collage: Henrik Stoltenberg und Anastasia Mennemeier bei "Temptation Island V.I.P."

