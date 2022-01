Damit zieht Hailey Bieber (25) alle Blicke auf sich! Immer wieder schafft es das Model, mit seiner coolen Streetstyle-Garderobe aufzufallen und seine Signature-Looks in gehypte Fashiontrends zu verwandeln. Nun haben Paparazzi die Frau von Sänger Justin Bieber (27) erneut in einem unübersehbaren Outfit erhascht. In ihrem stylishen Lackleder-Mantel und ihrem strengen Dutt sieht Hailey aus, als wäre sie der Matrix entsprungen!

Hailey hat sich anscheinend modisch von den beliebten "Matrix"-Filmen inspirieren lassen. Am Dienstag wurde die 25-Jährige auf dem Weg zu einem Meeting in Beverly Hills in einem coolen schwarzen Trenchcoat aus Lackleder abgelichtet. Ihr Outfit hat die Beauty dabei mit einem schwarzen Crop Top, einer Baggy-Hose und coolen Sneakern kombiniert. Kurz nach Erscheinen des vierten Teils "Matrix Resurrections" erinnerte die Tochter von Stephen Baldwin (55) dabei total an die Science-Fiction-Charaktere Neo, Trinity und Co.. Ob sie wohl ein heimlicher Fan der Filmreihe ist und auch diesen futuristischen Style jetzt wieder zurückbringt?

Hailey ist dabei jedoch nicht die einzige Bekanntheit, die sich immer wieder an dem charakteristischen Look der Filme orientiert! Auch andere Stars kopierten den Style der weltweiten Kultfilme in den vergangenen Jahren immer wieder. Vor allem auch Kendall Jenner (26), Bella (25) und Gigi Hadid (26) oder Christina Aguilera (41) haben eine Vorliebe für Leder-Outfits und dunkle Sonnenbrillen.

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei der Met Gala 2021

ZUMA PRESS, INC. Carrie-Anne Moss als Trinity in "Matrix Revolutions"

Instagram / haileybieber Model Hailey Bieber, 2021

