Hailey Bieber (23) rockt ein heißes Alltagsoutfit. Das Model zieht mit ihren stylishen Auftritten immer wieder die Blicke auf sich. Seit ihrer Hochzeit mit Popstar Justin Bieber (25) setzt die Blondine neben ihren gewohnt glamourösen Klamotten auch gerne mal auf einen ganz legeren XXL-Schlabberlook. Auch kürzlich stand der Amerikanerin mal wieder mehr der Sinn nach bequemer Kleidung – dabei ließ sie kurzerhand sogar den BH zu Hause.

Am Donnerstag wurde Hailey auf dem Weg zu ihrem Tanzstudio in West Hollywood abgelichtet. Das Sport-Outfit der Laufsteg-Schönheit bestand an diesem Tag aus einer schwarzen Jogginghose, einem karierten Oversize-Hemd sowie einem grauen Crop-Top. Bei dem weit ausgeschnittenen Oberteil war nur allzu offensichtlich, dass die 22-Jährige für ihre Trainingseinheit weder auf einen normalen noch auf einen Sport-BH gesetzt hatte.

Dass Hailey gerne mal auf Unterwäsche verzichtet, bewies sie auch schon im vergangenen Herbst: Bei einem Ausflug in die Stadt trug sie einen beigefarbenen Zweiteiler aus seidenem Stoff. Mit dieser Fashionwahl sorgte Hailey auf der Straße für einen kleinen – aber trendigen – Nippelalarm.

Juliano-az/X17online.com Hailey Bieber, Januar 2020

Anzeige

Backgrid Hailey Bieber, Januar 2020

Anzeige

Rachpoot/MEGA Hailey Bieber, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de