Calvin Kleinen (29) nimmt Fabio De Pasquale unter seine Fittiche! Am vergangenen Dienstag gingen Fabio und Marlisa mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit: Das Paar hat sich getrennt. Nach dem Liebes-Aus gaben die Ex-Temptation Island-Kandidaten in emotionalen Statements zu, ganz schön an der Trennung zu knabbern zu haben. In dieser schwierigen Zeit steht Fabio jemand ganz Besonderes bei: Calvin Kleinen bot seinem liebeskranken Kumpel jetzt Obdach!

"Da gibt es einen, der hat sich letztens von seiner Freundin getrennt und ich habe ihn aufgenommen", erzählte Calvin in seiner Instagram-Story, bevor er die Kamera auf Fabio richtete. "Dem Brudi geht es schlecht, er ist nicht mehr mit Marlisa zusammen und brauchte eine kleine Auszeit", bewies der einstige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer, dass er offenbar ein richtig guter Freund ist.

Doch Fabio profitiert nicht nur von Calvins Gastfreundschaft. Der TV-Casanova wohnt nämlich noch bei seiner Mutter, die den Haushalt für das Mama-Sohn-Duo stemmt. Jetzt durfte auch Fabio in den Genuss der Verwöhnkünste von Calvins Mutter kommen. "Mama macht das beste Frühstück", schwärmte der Ex-Promis unter Palmen-Kandidat von dem Start in den Tag mit Kumpel Fabio.

TVNOW / Frank Fastner Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Paar 2021

Instagram / fabio_de_pasquale Fabio De Pasquale im Oktober 2021 in Berlin

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Dezember 2021

