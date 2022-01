Er will zur Aufklärung beitragen! Alec Baldwin (63) tötete am Set des Western "Rust" mit einem Schuss versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins. Auch Monate nach der Tragödie ist weiterhin nicht einwandfrei geklärt, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. Zuletzt geriet der Schauspieler in die Kritik, weil er scheinbar nicht mit den Behörden zusammenarbeiten wolle. Doch das entkräftete Alec jetzt: Er werde sein Handy zur Untersuchung zur Verfügung stellen.

Das Mobiltelefon des US-Amerikaners hatten die Ermittler schon seit Längerem im Fokus. Wie sein Anwalt jetzt dem Sender Fox News Digital mitteilte, wolle Alec mit dem FBI kooperieren: "Wir haben mit dem Sheriff von Santa Fe eine Einigung erzielt und das Gerät wird im Laufe der Woche für eine Untersuchung vorgelegt werden." Bislang hatte die Behörde vergeblich auf Alecs Handy gewartet.

Alecs Rechtsbeistand betonte erneut, dass sein Mandant die Ermittlungen keineswegs behindern wolle: "Seit dieser schrecklichen Tragödie ist Mr. Baldwin bemüht, die Behörden so gut es geht zu unterstützen." Dass der 63-Jährige sein Handy nun abgibt, sehe er als weiteren Schritt in dieser Hinsicht.

