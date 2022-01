Ed Westwick (34) weiß, wie er seinen Followern den Kopf verdreht. Auf seinem Social-Media-Account gibt der Gossip Girl-Darsteller regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. Dabei heizt der Brite seinen rund 8,6 Millionen Abonnenten auch immer wieder ordentlich ein. So postete der dunkelhaarige Hottie vergangenes Jahr im Oktober beispielsweise ein Foto, auf dem er sich komplett nackt präsentierte. Nun erfreute Ed seine Fans erneut mit einer heißen Aufnahme aus seinem Badezimmer.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 34-Jährige nun den Schnappschuss, auf dem er splitterfasernackt in der Badewanne sitzt. Sein Intimbereich ist dabei nur von dem schaumigen Wasser sowie von seinen Armen verdeckt. Offebar sah der in Stevenage geborene Musiker hinter der Kamera etwas wirklich Erstaunliches, denn Ed hat den Mund in Sprachlosigkeit aufgerissen. "Manche mögen es heiß", kommentierte er das Foto schlicht. Unter dem Beitrag brachten anschließend viele User ihre Begeisterung zum Ausdruck. "Mein Gott!" oder "Ich wollte eh gerade ein heißes Bad nehmen", lauteten nur einige der Kommentare.

Bereits im vergangenen Juni hatte der Schauspieler eine Aufnahme aus der Badewanne eines Hotelzimmers in Rom geteilt. Seinerzeit hatte Ed jedoch nicht allein in dem heißen Wasser entspannt, sondern sich gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Tamara Francesconi eine Auszeit gegönnt. "Chuck Bass lebt wie Chuck Bass", hatte ein Fan humorvoll unter dem Post kommentiert und so Parallelen zur Kultrolle des Schauspielers gezogen.

Anzeige

Instagram / edwestwick Ed Westwick im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / edwestwick Ed Westwick im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / edwestwick Ed Westwick und Tamara Francesconi, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de