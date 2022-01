Es gibt neue Details zu Bob Sagets (✝65) Beerdigung. Der Full House-Darsteller war am 9. Januar völlig überraschend im Alter von 65 Jahren verstorben. Was genau zu seinem Tod führte, ist bislang nicht bekannt. Am Freitag wurde Bob im kleinen Kreis auf einem Friedhof in Los Angeles beigesetzt. Neben seinen Angehörigen sollen auf der Gästeliste aber auch einige seiner prominenten Freunde gestanden haben.

Wie People berichtet, wurden am Tag der Beerdigung seine "Full House"-Kollegen John Stamos (58), Candace Cameron Bure (45), Dave Coulier (62), Jodie Sweetin (39), Mary-Kate (35) und Ashley Olsen (35) sowie Lori Loughlin (57) mit ihrem Mann Mossimo Gianulli außerhalb des Bestattungsinstituts gesehen. Die Komiker Jeff Ross, Kathy Griffin und Dace Chappelle sollen ebenfalls dabei gewesen sein. Außerdem wurden der Sänger John Mayer (44) und der Moderatori Jimmy Kimmel (54) gesehen.

John, der unter anderem dabei half, Bobs Sag zu Grabe zu tragen, hatte vor der Beerdigung auf Twitter geschrieben: "Heute wird der schwerste Tag meines Lebens." Zudem bat der Schauspieler um Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die er nicht ändern könne sowie den Mut, Dinge zu ändern, die er ändern könne.

MEGA John Mayer und John Stamos im Januar 2022 in Los Angeles

MEGA Lori Loughlin und ihr Mann Mossimo Giannulli bei Bob Sagets Beerdigung im Januar 2022

MEGA Bob Sagets Sargträger

