Jakub Jarecki kann das Verhalten von Paulina Ljubas (25) bei Temptation Island V.I.P. alles andere als verstehen. Der Fußballer und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin stellen in dem Fremdgehformat ihre jeweiligen Beziehungen auf die Probe. Während Jakub und seine Partnerin Kate Merlan (34) scheinbar auf einem guten Weg sind, den Treuetest zu bestehen, kriselt es zwischen Paulina und ihrem Freund Henrik Stoltenberg gewaltig. Der Politiker-Enkel gönnte sich zuletzt einen Lapdance und verschwand mit einer Verführerin im Gebüsch. Die Influencerin hat dagegen tiefe Gefühle für einen Single-Mann entwickelt. Das findet Jakub absolut unmöglich

Weil Paulina sich nicht nur auf der körperlichen, sondern vor allem auf der emotionalen Ebene Dominik Brcic nähert, steht Jakub ganz klar auf Henriks Seite. Im Promiflash-Interview betonte der Sportler: "Mein Bro Henrik hätte das Recht gehabt auf 1.000 Lapdances, denn die Intrige, die Paulina bei 'Temptation Island V.I.P.' gegen ihn geschmiedet hat, bleibt mit das Hinterhältigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe." Er vermutet, dass die Kölnerin den ehemaligen Love Island-Kandidaten von Anfang an ausgenutzt habe: "Sie kam wie die Ratte aus ihrem Loch gekrochen, hat sich an dem armen Jungen bereichert und zog wie ein billiger Landstreicher direkt zum Nächsten weiter."

Doch Paulina ist nicht die Einzige, gegen die Jakub heftig austeilt. Auch von dem Benehmen der Verführerin Yvonne Rosé hält er nicht viel. Die Wimpernstylistin war der Meinung, der vergebene Juliano Fernandez sende ihr Signale. Als der Nürnberger ihr sagte, dass er kein Interesse an ihr habe, zeigte sie sich enttäuscht – absolut unverständlich für Jakub: "Jeder Blinde hätte gesehen, dass er nichts von Yvonne will. Einfach eine komplett gestörte Wahrnehmung."

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic im Pool

Anzeige

TVNOW Jakub Jarecki bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Juliano Fernandez und Yvonne Rosé

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de