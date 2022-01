Damian hatte nicht mit dem Interesse der Menschen gerechnet. 2018 nahm der gebürtige Freiburger an Hochzeit auf den ersten Blick teil und heiratete die Empfangsleiterin Nane. Die Ehe der beiden ging jedoch nach der Ausstrahlung der Sendung in die Brüche. Dennoch veränderte die Show das Leben der Teilnehmer. Jetzt verriet Damian, dass ihm die Bekanntheit, die er durch "Hochzeit auf den ersten Blick" erlangte, schnell zu viel wurde.

"Ich habe damals in Kaiserslautern gewohnt, das ist ja wie ein Dorf, und da hat halt jeder darüber gesprochen", erzählte Damian in einem Instagram-Livestream mit Aron Schweizer. Der Buchhalter sei damals sogar beim Einkaufen an der Kasse auf seine Teilnahme angesprochen worden. "Ich muss ehrlich sagen, als ich damals das Ganze gemacht habe, war mir das nicht bewusst, was für eine Reichweite das Format hat. Und dann war das so, dass es mir irgendwann zu viel war und ich habe dann für mich einen Ausweg gesucht", offenbarte er. Da ihn in seiner Heimat Freiburg ebenfalls jeder kannte, kam für ihn nur noch der Umzug nach Köln infrage.

"Nach der Sendung habe ich einfach festgestellt, dass das zu viel für mich ist. Und ich wollte dann ein neues Kapitel anfangen und habe das auch gemacht", berichtete Damian. "Ich habe mir das nicht erhofft, dass da so viele Leute sich das anschauen, dass da so ein Interesse da ist", erklärte der Buchhalter.

Sat.1 / Benedikt Müller Beate Quinn, Dr. Sandra Köhldorfer und Markus Ernst bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / aron.schweizer.hadeb Aron Schweizer, Teilnehmer bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Beate Quinn, Markus Ernst und Dr. Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten

