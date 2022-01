Heidi Klum (48) hat ihre Fans mit einem besonderen Musikstück überrascht! Für den Opener der bevorstehenden 17. Staffel ihrer Castingshow Germany's next Topmodel stand die Chefjurorin nämlich kurzerhand selbst im Tonstudio: Gemeinsam mit US-Rapper Snoop Dogg (50) nahm sie den diesjährigen GNTM-Titelsong "Chai Tea With Heidi" auf. Aber wie kommt denn Heidi und Snoops Lied eigentlich bei den Fans an?

Auf Instagram teilte Snoop jetzt einen Ausschnitt des neuen Songs – und daraufhin hinterließen zahlreiche Fans und Promis Meinungen als Kommentar. Die Stars sind von "Chai Tea With Heidi" offensichtlich mehr als begeistert. "Das ist fantastisch!", schwärmte beispielsweise die Modern Family-Darstellerin Sofia Vergara (49). Und auch deutsche Promis wie Bill Kaulitz (32), Massimo Sinató (41) und Co. feiern den Track – der Let's Dance-Star schrieb: "Du rockst, Heidi!"

Die Fans sind da schon um einiges kritischer. "Der Moment, wenn du einfach nicht weißt, was du davon halten sollst", oder auch: "Absolut cringe!", lauteten beispielsweise zwei Nutzer-Kommentare auf der Fotoplattform. Ein weiterer User drückte hingegen seine Begeisterung aus: "Das ist wirklich ein Ohrwurm!"

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Getty Images Heidi Klum beim Finale von "America's Got Talent" 2021

Getty Images Heidi Klum bei "America's Got Talent"

