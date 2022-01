Das sind die ganz großen Gefühle! Sandra Janina (22) und Juliano Fernandez wollten bei Temptation Island V.I.P. herausfinden, ob ihre Beziehung eine Zukunft hat – der Are You The One?-Beau wusste nämlich nicht, ob er seine Partnerin tatsächlich liebt. In dem Fremdflirt-Format stellte Juliano dann aber fest, dass er die Blondine vermisst und liebt. Und siehe da: Sandra fühlt das Gleiche für Juliano!

Beim Lagerfeuer bekam die Beauty keine negativen Szenen zu sehen – im Gegenteil. Als Sandra auf dem Bildschirm sah, wie Juliano sagt, dass er sie liebt, war sie erst sprachlos – konnte sich das Grinsen dann aber nicht mehr verkneifen. Sie fühle nämlich genauso, habe sich aber noch nicht getraut, ihm ihre Gefühle zu gestehen: "Ich will ihm das ja nur nicht zuerst sagen. Er fühlt sich von allem, was ich tue – selbst, wenn ich nur über eine Wohnung rede –, fühlt er sich unter Druck gesetzt."

Von dem Liebesgeständnis war Sandra sichtlich überrascht. "Mit Vermissen hätte ich jetzt vielleicht gerechnet, aber nicht, dass er jetzt sagt, er liebt mich", freute sich die Influencerin über die süßen Worte ihres Partners.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

Anzeige

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de