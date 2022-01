Flimmert Schäfer Heinrich (55) etwa schon bald wieder über die TV-Bildschirme? Dass es momentan vor allem in Sachen Finanzen bei dem einstigen Bauer sucht Frau-Teilnehmer eher mau aussieht, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Um wieder etwas Geld reinzuholen, verkaufte der Landwirt sogar schon mit dem Trödeltrupp an der Seite ein paar Habseligkeiten. Aber damit noch nicht genug: Demnächst soll Schäfer Heinrich sogar bei Kampf der Realitystars dabei sein!

Das will zumindest Bild durch einen Insider erfahren haben. Demnach soll sich der 55-Jährige bereits in der vergangenen Woche auf den Weg nach Thailand gemacht haben, wo die dritte Staffel des TV-Formats gedreht wird. Ursprünglich habe Schäfer Heinrich kein Interesse mehr an der Teilnahme an einer Reality-TV-Show gehabt – aus Geldnot habe die Produktion ihn allerdings überreden können.

Doch lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Laut Bild-Informationen winkt Schäfer Heinrich eine satte Gage von 20.000 Euro. Eine Summe Geld, die der TV-Star wohl gut gebrauchen kann – immerhin hatte er seit dem Anfang der Pandemie keinen Auftritt mehr und auch sein Hof werfe nicht mehr allzu viel Geld ab.

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im April 2020

Ralf Rottmann/ Funke Foto S. Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Ikone

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im Januar 2021

