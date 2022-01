Die "Little People, Big World"-Beauty Tori Roloff und ihr Mann Zach erwarten im Moment ihr drittes Kind: Ihr Sohn Jackson und ihre Tochter Lilah werden schon in wenigen Monaten ein kleines Geschwisterchen bekommen. Natürlich ist die Vorfreude auf das neue Familienmitglied riesengroß – allerdings stellt die Schwangerschaft die werdende Dreifach-Mama auch vor einige Herausforderungen: Tori fällt es manchmal schwer, sich in ihrem schwangeren Körper wohlzufühlen.

"Erinnerung: Einen Menschen auf die Welt zu bringen ist hart", betonte Tori in ihrer Instagram-Story und verdeutlichte: "Manchmal kämpfe ich damit, wie ich während der Schwangerschaft aussehe." Aus diesem Grund fühle sie sich in "normaler Kleidung" unwohl und trage aktuell stattdessen beispielsweise lieber ein weit geschnittenes Sweatshirt und Leggins zu einer Dinnerparty.

Allerdings versuche Tori, die Veränderungen an ihrem Körper zu akzeptieren und die Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. "Ich bemühe mich, mich auch während der Schwangerschaft zu lieben, denn unsere Körper sind einfach der Wahnsinn, stimmt's?", fügte die US-Amerikanerin hinzu.

Anzeige

Instagram / toriroloff Tori Roloff und ihre Familie

Anzeige

Instagram / toriroloff Tori Roloff im Januar 2022

Anzeige

Instagram / toriroloff Tori Roloff im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de