Sind Antonino De Niro und Monami van Eden bei Are You The One? etwa das erste Perfect Match? Bereits seit Tag eins verstehen sich die beiden Singles prächtig. Mittlerweile verbrachten sie nicht nur Zeit im Boom-Boom-Room, sondern kamen sich dort auch körperlich schon näher. Ihre TV-Kollegen schickten die Turteltauben nun in die Matchbox, um zu erfahren, ob sie ein perfektes Paar abgeben – doch das Ergebnis war ernüchternd!

Monami und Antonino sind kein Perfect Match. Diese Botschaft konnten die beiden anfangs selbst kaum glauben und brachen in Tränen aus. "Es war eine sehr herzzerreißende Nachricht", erinnerte sich der Fitnesstrainer im Interview mit Promiflash zurück. Und auch Monami war verletzt und traurig zugleich. Doch das Ergebnis sollte nichts am Verhältnis zwischen den beiden ändern. "Wir wissen ja, was wir an uns haben", hielt Antonino fest.

Er war es auch, der bei der Matching Night gegenüber Moderatorin Sophia Thomalla (32) zugab, dass er große Gefühle und sich in Monami verliebt habe. "Was heißt verliebt, sagen wir verknallt", ruderte Antonino im Nachhinein zurück. An Monami schätze der Bartträger besonders, dass sie nie an ihm zweifle und stets hinter ihm stehe. Und wie sieht es bei Monami aus? "In diesem Moment war ich noch nicht verliebt, aber ich war schon verknallt und hatte Gefühle für ihn", stellte die Schönheit klar.

