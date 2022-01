Was ist bei Anne Wünsche (30) los? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin befindet sich momentan mitten in der Schwangerschaft ihres dritten Kindes: Im Oktober teilte sie ihren Fans mit, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (33) erneut ein Baby erwartet. Im Netz gibt sie nun regelmäßig Updates zu dem Stand der Schwangerschaft – doch zuletzt wurde es recht ruhig um sie. Jetzt meldete sich Anne und sprach ehrlich über ihren Gemütszustand.

Nachdem ihr einige Follower besorgte Nachrichten schickten, da sie den ganzen Tag noch nichts gepostet hatte, teilte die Influencerin in ihrer Instagram-Story ein Statement. Sie beruhigte ihre Fans, dass alles in Ordnung, sie aber ziemlich fertig sei. "Mir geht es seit drei Tagen jetzt nicht so gut. Bin schnell gereizt, weine sehr viel", gab sie ehrlich zu. Nun kam es offenbar zu einem kleinen Zusammenbruch: "Ich habe sogar heute Morgen zwei Stunden durchgeweint."

Diese Schwierigkeiten habe sie schon seit Beginn der Schwangerschaft, konnte sie in den sozialen Medien bisher allerdings immer gut verstecken, um ihrem Job nachzugehen. Damit solle nun aber Schluss sein, denn so könne es für Anne nicht weitergehen. "Ich möchte mir Zeit nehmen und einfach einen Weg finden, damit besser umzugehen", erklärte sie. "Ich bin einfach nur schwanger und das gehört dazu", schloss Anne ab.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / CVsQmdutyEH Anne Wünsche im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

