Vorsicht, heiß! Katy Perry (37) spielt immer wieder mit ihren weiblichen Reizen. Auf der Bühne trägt die Musikerin oft sexy Looks, und auch auf Social Media weiß sie, wie sie ihren Fans so richtig einheizt. In ihrem Körper fühlt sich die Verlobte von Schauspieler Orlando Bloom (45) offenbar pudelwohl – so sehr, dass sie in ihrem neuesten Post sogar auf ein Oberteil verzichtet.

Auf Instagram teilte Katy jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie oben ohne posiert. Mit dem Rücken zur Kamera gedreht, lehnt sie sich mit nach oben gestreckten Armen an eine Wand. Obwohl ihr lange dunkle Mähne ihren Oberkörper größtenteils bedeckt, sind ihre weiblichen Rundungen auf ihrer linken Seite klar zu erkennen. Ihren Post betitelte die 37-Jährige mit: "Lass es brennen" und einem Emoji einer Dynamitstange. Neben dem Oben-ohne-Pic teilte die "Firework"-Interpretin ein paar andere Bilder, auf denen sie ein eng geschnürtes Korsett trägt und verführerisch in die Kamera blickt.

Ihre Fans und Kollegen scheinen total begeistert von Katys neuen Fotos zu sein: In der Kommentarspalte sammeln sich vor allem Flammen-Emojis und Smileys mit Herzchen-Augen. "Genau diesen Content haben wir uns gewünscht", freute sich eine Userin. Ein weiterer Nutzer schwärmte: "Du siehst unglaublich aus!"

Instagram / katyperry Sängerin Katy Perry und ihre Stylisten

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Instagram / katyperry Katy Perry, 2021

